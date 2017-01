Quan els antics jutjats de Manresa eren una presó

L'edifici que van ocupar els jutjats de Manresa abans de traslladar-se al nou edifici del carrer d'Arbonés té molt interès històric i arqueològic: les prospeccions que s'hi han de dur a terme per fer-hi les obres necessàries per aglutinar-hi els serveis de la Generalitat poden permetre fer-hi recerca. Situat a la Baixada de la Seu, es va començar a alçar el segle XVII amb la finalitat de funcionar com la Casa de la Ciutat.

Abans d'aglutinar els jutjats, l'esmentat edifici va fer les funcions de presó. El projecte per remodelar-ne tot l'espai interior es va encarregar a l'arquitecte Antoni Rovira i Trias.

L'Ajuntament es va comprometre a cedir la part de l'edifici necessària i els locals annexos a la banda sud, on hi havia el teatre i la caserna de cavalleria. El projecte d'obres i el pressupost es va aprovar el 1858. Totes les cel·les es comunicaven amb un pati central per on rebien la ventilació necessària; a la planta baixa hi havia els serveis generals de la presó i l'oficina de l'alcaid. Al mateix edifici, a la part que donava a la façana de la Seu, s'hi van instal·lar les noves dependències dels jutjats de primera instància de la ciutat.

Les obres per aglutinar els serveis de la Generalitat a Manresa han despertat l'interès d'arqueòlegs per l'espai dels jutjats vells, ja que representen una oportunitat única de fer recerca en un dels punts amb més valor històric i arqueològic de la ciutat, que podria aportar informació sobre els seus origens. Tot i que les excavacions fetes anteriorment a Manresa han donat resultats, algunes han estat insuficients, i ara els arqueòlegs esperen que la nova prospecció es pugui dur a terme en condicions adequades.