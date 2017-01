Un dels busos de Barcelona a Manresa va deixar 50 usuaris a terra en una parada

Retards constants, autobusos que no s´aturen a les parades, conductors que no coneixen el camí i gent que ha d´anar dreta al passadís. Aquestes són les principals queixes dels usuaris de la línia d´autobusos entre Manresa i Barcelona que amb les vacances de Nadal s´havien apaivagat perquè hi havia menys passatgers. Ara que tot ha tornat a la normalitat també ho han fet les denúncies. L´empresa concessionària, la Hispano Igualadina-Monbus, es va fer càrrec del servei el 17 de desembre passat.

Hi ha usuaris que s´han començat a mobilitzar a través de les xarxes socials i han creat un grup per compartir informació i denunciar les incidències que es troben. Ja són més d´un centenar. Expliquen, per exemple, que dimarts almenys 50 persones que esperaven el bus de les 19.10 a la parada de Maria Cristina es van quedar a terra. Només n´hi va poder pujar un perquè l´autobús ja anava ple d´origen. Dimecrs també hi va haver problemes. L´autobús de Manresa a Barcelona que surt de la plaça de Valldaura a les 8.05 del matí no hi va passar. Els qui s´esperaven van haver d´agafar el de les 9.15 que en teoria havia de fer el viatge directe, però no va ser així.

Olga Sánchez anuncia que s'està organitzant una reunió amb Territori

Aquest dijous al matí la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament Manresa, Olga Sánchez, ha explicat a RAC1 que des de Manresa, s´està coordinant una reunió de tots els municipis afectats amb el Departament de Territori. Sánchez: "Ajuntament, usuàris d'Olesa, de Manresa, de Monistrol. Estem intentant coordinar la data d'aquesta reunió, ja que hi ha una sèrie de qüestions que no s'haurien d'allargar".

"Hi ha conductors que no se saben la ruta"

El manresà Anjo Valentí fa servir cada dia l´autobús per anar a treballar a Barcelona. Comenta que s´ha trobat amb tot tipus d´incidències, bàsicament retards. «Algun dia es poden donar perquè hi ha una incidència a la carretera o pel temps, però són tan reiterats que no quadra». Afirma que hi ha conductors que accepten que hi hagi passatgers drets i, en canvi, d´altres que no. «Jo crec que mai no n´hi hauria d´haver, però entre els conductors hi ha diferència de criteris». També «s´ha donat el cas que se salten alguna parada» i conductors que no saben la ruta. En algun viatge els passatgers han fet de guia.

Tot això genera neguit entre els usuaris. «Si tens algun compromís a Barcelona o a Manresa no saps si hi seràs a temps. Això fa que et plantegis no sortir una hora a l´avançada com abans sinó deixar marge més que suficient».

Segons Valentí, l´empresa concessionària hauria de fer reajustaments en el servei i en els horaris. Precisament Monbus ha anunciat la seva intenció de dur a terme un pla de «revisió i ajust del servei per adequar-lo a la realitat actual», segons han declarat portaveus de la companyia a aquest diari. Tot i així, alerten que el temps de pas dels vehicles «són impossibles de complir amb l´actual realitat viària». També argumenten que compleix escrupulosament totes les expedicions i que en la majoria de serveis no s´han registrat incidències remarcables. Si es reben queixes, afirmen, «s´estudien detalladament».

El departament de Territori i Sostenibilitat ha obert un expedient informatiu a l´empresa.