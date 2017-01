La plataforma d´afectades per les altes mèdiques es presenta

El grup de treball de feminismes de la CUP Manresa ha organitzat la presentació de la Plataforma d'Afectades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (PAICAM), que tindrà lloc aquest divendres, a 2/4 de 8 del vespre, a l'Ateneu Popular la Sèquia.

La PAICAM es va constituir el 13 de gener del 2016 amb l'objectiu de visualitzar «el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els dar-rers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral que augmenta situa les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social». Hi intervindrà Marta Ser-rés, de la PAICAM.