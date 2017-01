El segon debat sobre el Centre Històric tractarà de com viure al barri amb mainada

La segona sessió sobre el Centre Històric tractarà sobre viure amb infants en aquest sector de la ciutat. El debat serà el proper dia 28 de gener, de 10 a 12 del matí al Casal de Joves La Kampana (Plaça Icària, s/n), i comptarà amb la presència de responsables polítics i tècnics de l´Ajuntament de Manresa.

L´objectiu d´aquestes sessions és posar sobre la taula diversos aspectes vinculats amb el Centre Històric i "copsar les queixes de les famílies i dels veïns sobre el barri, però també posar en valor les coses bones de viure-hi", ha explicat el comissariat del Centre Històric, Adam Majó, en la presentació.

Per la seva banda, Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social, Gent Gran, Salut, Ensenyament i Universitats, ha volgut recordar que Manresa és ciutat amiga de la infància, i per això és "important veure quines coses són positives i quines es poden millorar" als barris, i més encara al centre històric, on cal que "aquesta zona tingui una mirada sobre la infància", tot recordant que la mainada és el present i sobretot el futur.

L´activitat pretén que les famílies puguin parlar i debatre sobre les propostes actuals relacionades amb el benestar i esbarjo de la canalla i perquè també puguin fer les seves propostes de millora del Centre Històric en relació als infants: espais de joc, lleure, esport, mobilitat i seguretat, escoles, serveis, entitats... L´acte inclourà esmorzar per a tots els assistents, i un servei de cangurs, perquè mentre durin els debats els infants puguin estar entretinguts i vigilats.

L'enllumenat, a la primera sessió que es va fer

La primera sessió es va celebrar el passat mes de novembre, i va tractar sobre l´enllumenat sostenible i de qualitat al barri. En l´acte , que també va ser obert a la ciutadania, hi van participar el regidor de Qualitat Urbana i Serveis, Jordi Serracanta; el cap de secció de Xarxes i Eficiència Energètica de l´Ajuntament de Manresa, Manel Ribera, i Majó.