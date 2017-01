Manresa rebaixa el preu dels guals dels particulars i apuja el de les empreses

Ha entrat en vigor la reordenació de la tributació dels guals a Manresa que ha d'abaratir a l'entorn del 15% el rebut que paguen tres de cada quatre particulars, segons l'Ajuntament, i encarir entre el 50% i el 100%, segons la Cambra de Comerç i representants del teixit empresarial, el que paguen tan indústries i grans comerços dels polígons de la ciutat com aparcaments de rotació. Aquest any, l'Ajuntament de Manresa recaptarà 186.000 euros més per la taxa de guals.

Això podria portar a pensar que l'ordenança serà més cara per a tothom, però no és així.

Per dos factors, un és que la reordenació de la tributació s'ha fet després d'un treball de camp que ha fet emergir que a la ciutat hi havia més de sis-centes entrades amb gual que no pagaven la taxa corresponent i ho hauran de fer a partir d'ara. L'Ajuntament ha fet aflorar aquesta situació mitjançant un estudi realitzat per una empresa externa.

L'altre factor és que a l'ordenança de guals, pel que fa referència a propietaris privats, majoritàriament hi ha una rebaixa. Segons el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, «el 77,3% dels guals de Manresa pagaran el 2017 menys que el 2016, i això afecta sobretot propietaris particulars». El mateix regidor adverteix que «una altra cosa són els guals de les empreses» i assegura que amb els canvis introduïts «si a algú se li demana esforç és a l'empresa no al treballador».

Un canvi amb detractors

Cal recordar que la Cambra de Comerç, amb el suport de la Taula de la Construcció i les associacions de polígons industrials va presentar una al·legació conjunta després que els representants empresarials fessin públic que els guals pujarien enguany entre el 50% i el 100%.

Consideren que la taxa de guals perjudica tant indústries i aparcaments de grans comerços als polígons de la ciutat com aparcaments de rotació i petits negocis d'instal·lacions, reparacions o serveis ubicats al nucli urbà.

L'al·legació va ser desestimada perquè l'equip de govern de CDC i ERC ha volgut adequar la quantia de la taxa a l'aprofitament real del gual pel que fa tant a la seva llargada com al nivell d'intensitat amb què s'utilitza. Per això s'ha canviat el sistema d'amidament amb trams de vint centímetres en comtes de metres.