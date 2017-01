Nou taller de teatre antirumors de la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, avui

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme al Bages (UCFR) inicia un nou taller de teatre antirumors a l´Ateneu la Sèquia, avui a les 8 de la tarda, obert a tothom que hi vulgui participar.

Constarà de dues sessions de preparació, avui i divendres que ve, i la presentació de l´obra serà el divendres 27. La representació es durà a terme a la Casa Flors Sirera a les 8 del vespre.

Emmarcat dins el Teatre Social, la proposta que fa UCFR és una peça de teatre en què hi ha un situació de conflicte i el públic interactua per trobar -hi una solució.