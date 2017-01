Usuaris cremats del bus a Barcelona fan una contraproposta de nous horaris

L'Alba Graït utilitza cada dia l'autobús de la línia Manresa-Barcelona per anar a treballar. Normalment agafava el de les 6.30 del matí. Ara ha optat per llevar-se més d'hora per pujar al de les 5.45 i evitar-se problemes, explica. No és l'única. El servei del bus entre les dues ciutats ha generat queixes i denúncies per retards i deficiències en el servei, tal i com ha anat informant aquest diari, des que se'n va fer càrrec la companyia Hispano Igualadina-Monbus el passat 17 de desembre.

Un grup d'usuaris s'ha organitzat i ha començat a preparar una proposta de nous horaris per fer més àgil el servei, asseguren. Els exposaran en una reunió amb la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Olga Sánchez, i la Generalitat, que és de qui depèn la concessió.

Desmenteixen l'empresa, que dimarts va fer públic un comunicat en el que deia que en la gran majoria de serveis no hi ha incidències. Afirmen que són constants i generalitzades. Monbus també va informar que el temps de pas dels vehicles és impossible de complir amb l'actual realitat viària.

Entre les propostes que plantegen els usuaris hi ha que s'habilitin més autobusos directes de Barcelona a Manresa, sense passar per Olesa com ara. Actualment dels 42 trajectes que hi ha cada dia només n'hi ha 6 de directes, 3 al matí i 3 a la tarda. També agilitar les cues dels passatgers, que hi hagi vehicles de reforç com abans i racionalitzar el servei.

Afirmen que el pitjor de tot és la tensió i la incertesa que genera aquesta situació: impuntualitat, no arribar a la feina a temps o haver-se de quedar a la parada perquè l'autobús ja va ple. Els qui l'agafen al Palau Reial, l'última parada a Barcelona, «sempre tenim algun problema», diu Torras.

Afirmen que una altra de la situació que els neguiteja és que «no tenim escapatòria. Treballar a Barcelona s'ha convertit en un martiri» perquè les altres opcions són anar amb tren, amb la qual cosa el viatge es pot allargar fins a una hora i mitja com a mínim, o amb cotxe particular, que surt més car. «La situació és insostenible. Encara no fa un mes que l'empresa va assumir el servei, però és el que el dia 17 tot continuarà igual», opinen.

Fins i tot es podria agreujar encara més, alerten, perquè els universitaris encara no han començat tota la seva activitat.

Consideren que s'ha perdut qualitat en el servei, i reclamen «puntualitat britànica per fer 60 quilòmetres al segle XXI i no com fa 40 anys». També exigeixen «sensibilitat» per part de l'empresa. «Som usuaris, no bestiar, i som la base d'aquesta línia».