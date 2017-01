El Convent de Santa Clara organitza una vetlla pels refugiats i immigrants, avui

A instàncies del Sant Pare, s'ha organitzat una jornada de pregària pels immigrats i refugiats, posant un èmfasi especial en els menors. El Convent de Santa Clara s'hi ha volgut afegir i l'ha convocada per a avui, a 2/4 de 10 de la nit. Durant la pregària es reflexionarà sobre una carta del Papa amb què vol mobilitzar les conciencies i les accions al drama que pateixen milers de nens abandonats per la justícia i la solidaritat mundial. En finalitzar, es farà una encesa d'espelmes a l'esplanada del convent com a signe de la voluntat de portar llum i escalf a tants nens i families que pateixen aquest drama.