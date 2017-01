Les dues Manreses: 1.115 habitatges buits al Barri Antic i 31 a Cal Gravat

Las distribució dels pisos buits a Manresa no és ni molt menys homogènia. Hi ha barris que en tenen en grans quantitats i d'altres en què gairebé no se'n troben.



Segons les dades que conté l'esborrany del Pla Local d'Habitatge, que es troba en procés de confecció, el Barri Antic encapçala el rànquing d'habitatges buits o amb indicis de desocupació amb 1.115, el 14,1% dels 7.914 que hi ha a la ciutat.



I si el Barri Antic encapçala el rànquing, el que el tanca és Cal Gravat amb 31 habitatges, el 0,4%.



El Barri Antic té uns 4.200 habitants i Cal Gravat uns 1.600. A un li toquen un pis buit per cada 3,7 habitants aproximadament i a l'altre per cada 51,6.



La segona posició en el rànquing l'ocupa el Passeig, amb 861 pisos buits, el 10,9%; i la tercera, la Carretera de Santpedor amb 820, 10,4%. L'esborrany del Pla Local d'Habitatge explica que, «segons el cens del 2011, els habitatges buits eren el 24% del parc total dels habitatges».



El document afirma que, tot i les dificultats per determinar el nombre exacte dels habitatges buits, l'Ajuntament ha generat una base de dades a partir de l'encreuament del cens d'habitatges, cadastre, padró i activitats, que, a més, s'ha creuat amb els consums d'aigua.



Aquesta base, tancada el maig del 2016 però en constant procés de depuració, ha permès aproximar que el nombre d'habitatges amb indicis de desocupació és de 7.914, el 20,9% dels habitatges de Manresa. Aquesta dada, que cor-regeix a la baixa la xifra del cens, segueix sent molt elevada.



El Barri Antic concentra el 14% dels habitatges desocupats, amb un total de 1.115 unitats, dels quals el 80% van ser construïts abans del 1940. Destaca també el 12% d'habitatges buits construïts a partir del 2000.



El Passeig i Rodalies és el segon barri amb més habitatge buit (gairebé l'11% del total que hi ha a la ciutat), però en aquest cas repartit de forma força uniforme entre totes les edats constructives.



També és destacable el nombre del barri de la Carretera de Santpedor, amb el 10,4% del parc buit i un conjunt de 365 habitatges construïts a partir del 2000. Amb quasi el 10% més el segeuix el barri de VicRemei, amb un nombre important d'habitatges força antics però també de totes les edats.







La majoria anteriors al 1900



Analitzant les dades per antiguitat de les construccions, la majoria d'habitatges buits són anteriors al 1900, dels quals una mica més de la meitat se situen al Barri Antic. «Són igualment destacables el quasi 23% d'habitatges edificats a partir del 2000 que estarien buits».



L'esborrany del Pla Local d'Habitatge afirma que d'aquesta base de dades es desprèn que la majoria es troba en un correcte estat de conservació; «només el 5% estaria degradat (413 unitats) i l'1,1% en estat ruïnós, amb una gran concentració al Barri Antic i Escodines. Matisa, però, que la informació sobre l'estat de conservació, provinent del Cadastre, «és força optimista i basada principalment en inspeccions visuals des de l'exterior dels habitatges».