Fins a final d'aquest mes es pot col·laborar a eradicar la pòlio amb una campanya del Rotary

El Rotary Club de Manresa-Bages ha posat un any més el seu gra de sorra per contribuir a la campanya de recollida de fons «End Polio Now». L'objectiu de la iniciativa, impulsada per Rotary Internacional, és eradicar la poliomielitis, una malaltia infecciosa que afecta el sistema nerviós.

Amb la col·laboració de diversos establiments, el Rotary ha distribuït divuit urnes a comerços del centre de Manresa que estan a l'abast de tothom fins a finals de mes. L'objectiu és recollir fons per sufragar la vacunació contra la polio i crear les infraestructures per arribar a tots els racons d'Afganistan, Pakistan i Nigèria, països encara endèmics.

La polio afecta principalment a nens menors de 5 anys. Tot i que no té cura, pot prevenir-se mitjançant una vacuna. Des de l'any 1988, s'ha aconseguit reduir el nombre de casos en un 99,9%. Amb 15 euros es poden aconseguir 25 dosis de vacunació.

El Rotary Club de Manresa-Bages fa una crida a col·laborar i recorda que queda molt poc perquè la poliomielitis sigui una malaltia que formi part de la història.