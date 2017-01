L'Ajuntament fa arranjar la segona planta de l'Aranya

Vuit joves d'entre 16 i 24 anys treballaran durant tot aquest any en un projecte que servirà per arranjar la segona planta de la fàbrica de l'Aranya, que és un espai de propietat municipal. Una vegada enllestida la feina, l'Ajuntament ha informat que no hi té cap activitat prevista.

Els joves han començat el projecte aquesta setmana. L'Ajuntament ha explicat que es tracta d'una formació teòrico-pràctica en l'àmbit de la construcció i de la rehabilitació. Tindran un monitor, faran formació teòrica i treballaran en tasques com la neteja, retirada de runa, revestiments, tancaments, envidraments, desbrossament, millora dels accessos a l'esmentada planta segona, etc. Es tracta d'un projecte gestionat pel Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), de l'Ajuntament de Manresa, i finançant pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el ministeri de Treball. En concret, forma part del projecte «Treball als barris» del CIO, que acaba de celebrar els deu anys, en el qual també ha participat el Comissionat del Centre Històric i l'àrea de Territori de l'Ajuntament. Dins d'aquest projecte, hi ha la Casa d'Oficis, que consisteix a oferir formació teòrico-pràctica a joves en diversos àmbits. Els joves són aturats, inscrits al SOC, amb l'ESO acabat i residents al Centre Històric de Manresa. Durant els primers sis mesos faran formació teòrica i pràctica, i després podran iniciar un contracte de formació, pel qual percebran un salari.



Canvi de qualificació

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal canviarà la qualificació de la fàbrica del Salt o de l'Aranya, que ara té la de residencial, a equipament, la qual cosa resoldrà la situació irregular en què està des del 2004 la mesquita que hi ha a la planta baixa. El pla aposta perquè ensenyaments universitaris i d'altres d'especialitzats es puguin instal·lar en aquest equipament, la propietat del qual comparteixen la comunitat islàmica, un particular i l'Ajuntament de Manresa.