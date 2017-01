Valldaura tem pels Panyos, tancada des de fa 40 anys

L'Associació de Veïns de Valldaura tem per l'estat de l'interior de la fàbrica dels Panyos, tancada i abandonada des del 1976, fa 40 anys. Per aquest motiu han demanat a l'Ajuntament poder-hi fer una visita i comprovar-ne la situació. L'últim cop que els Panyos es va poder veure per dins va ser el 2009, quan es va organitzar una visita ciutadana que va aplegar més de mig miler de persones.

L'estat d'abandonament i les inclemències del temps preocupen els veïns. Recorden que el 2005 se'n va esfondrar un tros de teulada que no es va reparar fins un any després, encara que de manera provisional. El 2009 es va dur a terme la reconstrucció integral de tota la coberta, projecte que va costar un milió d'euros.

«Va ser una obra impecable», assegura el dirigent veïnal de Valldaura, Faustí Fígols. Però d'això ja fa 7 anys. Com que no hi ha cap mena de tancament a les finestres, «voldríem pujar a veure com a mínim el sostre, si està bé i aguanta», explica.

L'Associació de Veïns de Valldaura també vol que es reactivi la recuperació de la fàbrica. Reivindiquen que és un equipament que es va salvar gràcies a una campanya veïnal. «Si fins ara no n'hem parlat gaire és perquè era època de retallades, però sempre l'hem tingut present perquè el nostre barri necessita equipaments i és un bon lloc», explica la presidenta de l'entitat, Josefina Portell.

Dóna per molt perquè és un edifici gran, i pensen que seria ideal perquè en alguna de les seves plantes hi anés una residència d'avis. També un centre d'atenció primària (CAP) perquè «al barri no en tenim. La majoria va al del Barri Antic, alguns a plaça Espa-nya i altres al de les Bases». Recorden que «som 6.000 persones al barri, i és lògic i normal que hi hagués un CAP», destaquen. També creuen que en una part de l'edifici hi hauria d'anar una biblioteca, una sala polivalent i un local per a l'associació de veïns. Una altra part es podria museïtzar per mostrar com era una fàbrica de riu. Els Panyos és única a Catalunya, una de les pioneres a Europa en l'ús de la força hidràulica i precursora de la Revolució Industrial a Manresa a principi del segle XIX. El 2009 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de monument històrics.

L'associació de veïns descarta que s'hi pugui fer l'escola de Vall-daura, actualment en cargoleres, tal com s'ha suggerit. «No seria el més apropiat per l'estructura de l'edifici ni hi hauria lloc per fer-hi el pati», comenten.

«En el seu moment el barri va evitar que s'ensorrés. A partir d'aquí tothom veu que és en un lloc privilegiat que a més serviria per revitalitzar el riu», insisteix Portell. En aquesta línia opina que no tan sols seria una millora per al barri de Valldaura, sinó per a la ciutat en general. «La nostra obligació és preocupar-nos del barri, però cada cosa que es millora hem d'entendre tots plegats que és pel bé comú de la ciutat». Afirmen que són conscients que es tractaria d'una inversió important «que necessitaria de la Generalitat i la Diputació de Barcelona».

La fàbrica dels Panyos es va construir el 1820 i es va tancar el 1976 després de 156 anys d'activitat tèxtil. El 2011 l'Ajuntament va aprovar el pla director que havia de permetre abordar la rehabilitació de l'edifici i que definia els seus usos. Llavors la idea del govern de la ciutat era que l'edifici centralitzés els serveis que la Generalitat té a Manresa. Ara aquesta funció s'ha reservat als antics jujats de la Baixada de la Seu. També preveia que tingués usos culturals i una passera per creuar el riu. El cost del projecte era d'11 milions d'euros.