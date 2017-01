La CUP presentarà una moció de suport a la plataforma anti-ICAM

L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) té la darrera paraula per determinar que una persona que està de baixa pot tornar a treballar. Per a la Plataforma d'Afectades per l'ICAM, la PAICAM, sovint ho fa amb uns criteris injustos i injustificats. És el que va explicar Marta Serrés, membre de la plataforma, en un acte a Manresa. La va convidar la CUP, que en el ple del dia 26 presentarà una moció de suport a la plataforma.

Divendres, just el dia que es va presentar a la capital del Bages, davant d'una quinzena de persones, la PAICAM celebrava el primer aniversari de la seva constitució. Serrés va citar la principal raó de la creació: el fet que hi ha persones malaltes que són donades d'alta tot i no poder treballar. Va dir que el 80% dels casos són de dones i va culpar de la situació l'ICAM, que va criticar durament –el va comparar amb Mordor, «el pitjor del pitjor»– pel tracte, el funcionament i uns criteris d'avaluació basats totalment en objectius econòmics. La moció que presentarà la CUP, que ja s'ha portat a 30 municipis, 28 dels quals l'han aprovat, anirà al Parlament ampliada en forma de proposició legislativa. Entre d'altres, reclama redactar un codi de bona praxi de l'ICAM en què intervinguin advocats, pacients i psicòlegs. Després de l'exposició de Ser-rés, hi va haver nombroses intervencions dels assistents.