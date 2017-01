L´Ajuntament veu impossible que el servei de neteja cometi frau a Manresa

L'Ajuntament considera que no hi ha possibilitats que l'empresa de recollida d'escombraries a Manresa cometi irregularitats tal com suposadament hauria passat a Barcelona i a Badalona.

El govern d'aquestes dues ciutats ha denunciat l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la mateixa que presta el servei a la capital del Bages. Se la investiga per un frau de més de 8 milions d'euros per incompliment d'obligacions estipulades en el contracte.

A Manresa la recollida d'escombraries i neteja ara està a les mans de les empreses Fomento i de Grup Soler. Formen una unió temporal d'empreses (UTE).

A l'últim ple la CUP va demanar a l'equip de govern quins són els mecanismes de control que es duen a terme a l'empresa concessionària. Es fan inspeccions periòdiques i aleatòries, i es controlen els vehicles del servei a través de GPS, de forma que queden registrats tots els recorreguts, va contestar el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala. Fins i tot el consum d'aigua per a la neteja viària.

Sala va comentar que a Manresa la concessionària no cobra per tones recollides, com passa en altres poblacions i on hi podria haver l'origen del frau que s'investiga, sinó per recorreguts. I aquests estan controlats a través del GPS.

És el Consorci per a la Gestió de Residus del Bages qui controla les entrades i sortides dels vehicles de les escombraries a l'abocador i les tones i fraccions de deixalles que hi deixa. L'Ajuntament paga al Consorci, i no pas a la concessionària del servei.

A les inspeccions que es porten a terme a Manresa no tan sols es vigila si s'ha prestat el servei, sinó també la qualitat, segons l'Ajuntament. També es fan controls en el cas que s'hagi produït un fenomen meteorològic fora de l'habitual que requereixi l'actuació del servei o bé si hi ha queixes de veïns. «Entenem que els sistemes de control de l'Ajuntament, ja històricament, són exhaustius, i fins ara els resultats són satisfactoris», va assegurar Sala.



Contracte de 5,2 milions

Fomento de Construcciones y Contratas té al seu càrrec el servei de recollida d'escombraries i neteja viària dels municipis amb més població de Catalunya. En alguns casos a través d'una empresa mixta, com a Manresa.

L'actual contracte del servei de neteja a la capital del Bages es va adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas i al Grup Soler al principi del 2011 per un període de 10 anys. El cost de la concessió es va fixar en 5,2 milions d'euros anuals, que s'han incrementant progressivament els darrers anys.