La Catalunya Central ostenta l´índex de donants joves més elevat de tot el país

Les maratons de sang que s´organitzen cada any a l´Escola Joviat i Campus Universitari de Manresa, i a la Universitat de Vic de la capital osonenca, han convertit la Catalunya Central en la regió del país amb el percentatge més alt pel que fa als donants d´entre 18 i 25 anys. La implicació en l´organització de les maratons dels respectius centres és la principal culpable d´aquesta dada. En general, a Catalunya, el percentatge de donants més alt és el de les persones que van dels 34 als 55 anys.

Coincidint amb la marató de donants que s´organitza a tot Catalunya entre el 13 i el 20 de gener per incrementar les reserves, que han baixat perillosament després de les festes de Nadal, el Banc de Sang i Teixits de Manresa tornarà a apel·lar als joves. En la jornada de donació que ha preparat a la seva seu fixa (al passadís exterior de consultes externes de l´Hospital Sant Joan de Déu), ha convidat a anar a donar sang al màxim d´alumnes de secundària dels instituts de la ciutat a partir de 18 anys. La marató serà aquest dimecres, de les 11 del matí a les 8 del vespre, ininterrompudament.

Crida als instituts

Abans de dimecres, Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang i Teixits de Manresa, es dedicarà a voltar pels instituts per donar a conèixer aquesta iniciativa. Comenta que les festes de Nadal, que fa que els donants abaixin la guàrdia, sumades a la grip i al tancament de les empreses, on va regularment la unitat mòbil en campanya, ha provocat que les donacions s´hagin reduït fins al 25%. Per això s´hagi organitzat una marató de donants a tot Catalunya, que està obtenint molt bons resultats. Sense anar més lluny, a Manresa, de la quinzena de donants diaris habituals, feta la crida, han passat a una mitjana de quaranta, sense comptar els que hi aniran dimecres, que rebran com a obsequi un tall de coca gentilesa del Forn de Pa Costa.

Com ha anat el 2016?

Quant als resultats del 2016 en comparació dels del 2015 a la seu fixa de Manresa (que va estrenar nou local el febrer del 2015), Khatib posa l´accent en el fet que, si bé en la comparativa del 2015 i i 2016, l´any passat hi va haver 158 donacions menys, en canvi es van més que triplicar les de plasma (van passar de 39 a 125) i hi va haver un increment important dels oferiments. Persones que van anar a donar sang però que, finalment, no ho van poder fer per causes diverses, com ara que havien estat a Sevilla o a Cadis, on hi va haver un virus que no permetia a les persones que hi havien viatjat ser donant en un període determinat de temps, o bé que havien anat de viatge i, per la medicació que havien pres, tampoc no en podien donar. Khatib remarca que tenir més donants de plasma és una gran notícia perquè és un tipus de donació que tot just es va començar a fer a Manresa el 2015 i que es pretén potenciar, juntament amb la de llet materna (al BST de Manresa també reben donació de medul·la òssia).

En el cas dels donants de plasma, són citats per anar-hi un dia i hora en concret i la donació dura entre mitja hora i quaranta minuts. Una màquina treu la sang, la centrifuga i retorna els glóbuls vermells al donant. És un tipus de donació que es pot fer quinze cops l´any i, al cap de vint dies, aquella persona ja pot fer una donació de sang normal. En canvi, la donació de sang implica que la persona donant ha de respectar un període de descans abans que n´hi tornin a treure. Es recomana que les dones donin sang un màxim de tres cops l´any i els homes, un màxim de quatre.

Aquest dies, fruit de la marató de donants, que té com a lema «La teva sang diu coses. Comparteix-les» (les imatges del costat i la informació que hi consta formen part d´aquesta campanya), s´estan obtenint a diari 1.200 donacions de sang, que suposa poder incrementar les reserves d´una manera important, ja que, cada dia, els hospitals necessiten 1.000 components sanguinis. Vol dir, per tant, que està entrant més sang que la que surt. Del que hi ha més necessitat és del tipus A- i O-, de les quals, ahir, només hi havia reserves per a tres dies.