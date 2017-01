Els consells de l'Ajuntament de Manresa per l'onada de fred prevista pels propers dies

L'Ajuntament de Manresa ha preparat dispositius preventius per fer front a l'onada de fred prevista els propers dies. Així, el vehicle de Protecció Civil ja està preparat amb la pala llevaneus i el saler a les instal·lacions de Manteniment, llest per fer totes les actuacions preventives necessàries a la via pública i segons els avisos i necessitats que es rebin per fer front a possibles plaques de gel o zones propenses a glaçar-se.

Igualment, el servei de Manteniment disposa de 15 tones de sal de desgel, que ja s'ha utilitzat a la zona esportiva del Congost, on també s'ha reforçat la senyalització del perill de gel, així com d'un producte que no malmet els paviments i que ja s'ha utilitzat a diversos punts de la ciutat: a la plaça Porxada, al Pati de les Escodines, a la llar d'infants de Bresolvent, etc.

Des de Serveis Socials, i en coordinació amb la Policia Local, s'està en alerta per avisar persones en situació de vulnerabilitat i, en cas que es detecti alguna persona sense sostre, se la condueix a l'alberg de la Policia Local o a dependències adequades. Igualment es fa un reforç de trucades a persones amb teleassistència i, en cas que la situació s'agreugés, es prendrien mesures concretes per assegurar que no falti l'assistència a les persones que reben aliments a domicili.

Tot i que Serveis Socials té informació de casos de vulnerabilitat, l'Ajuntament recorda que hi ha en marxa una campanya per demanar a la població que alerti els serveis municipals en cas que conegui el cas d'alguna persona en situació de risc. De cara els propers dies, des de l'Ajuntament es recomana que s'estigui informat del temps i de les prediccions meteorològiques que vagin difonent les autoritats.

A més, es rcomana estar atents als familiars o veïns que es puguin trobar en situació de vulnerabilitat, especialment gent gran, perquè es protegeixin dels efectes del fred. En situació d'emergència, cal seguir les informacions i les indicacions de les autoritats.

Consells per a casa

En previsió de possibles problemes per els inclemències meteorològiques provocades pel fred, es recomana seguir uns consells bàsics per minimitzar-ne els efectes. Tingueu preparat un transistor, piles de recanvi, llanternes, aliments calòrics, combustible de calefacció i una farmaciola. Cal que disposeu d'una reserva mínima de medicaments per a la gent gran i els malalts crònics i de tipus respiratori.

Davant d'un avís de baixada extrema de les temperatures, si viviu en zones aïllades o fora dels nuclis urbans, mantingueu un rajolí d'aigua corrent a les aixetes per evitar que les canonades es congelin i protegiu amb draps la clau de pas de l'aigua. També podeu disposar d'una reserva mínima d'aigua o líquid per si el subministrament queda afectat.

No utilitzeu espelmes. Si és l'única alternativa, poseu-les en espalmatòries perquè no es tombin. Recordeu sempre d'apagar-les abans d'anar a dormir o en sortir de casa i eviteu que els nens les manipulin.

Si disposeu de reg automàtic tanqueu-lo i eviteu totes les activitats que puguin comportar mullar els carrers, com regar o fregar.

Vigileu amb els aparells de calefacció

Les calderes i els aparells de combustió que s'utilitzen per a la calefacció poden convertir-se en un element de risc si no estan en bon estat o no se'n fa un bon ús. Cal evitar la mala combustió. Per aquest motiu, seguiu els consells següents: Si utilitzeu un escalfador o una estufa amb foc obert o qualsevol altre element de calefacció, per tal d'evitar la intoxicació i garantir l'entrada d'aire net, ventileu cada dia durant uns minuts.

Reviseu l'estat dels elements de calefacció, de les calderes, de les estufes, etc.

Si un aparell no funciona bé o fa olor estranya no el feu servir.

Mantingueu els nens allunyats de les estufes, dels brasers i de les xemeneies. No deixeu encenedors al seu abast.

No acosteu les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles i, especialment, als llits o matalassos. Mai eixugueu la roba o altres objectes a sobre, ja que podríeu provocar un incendi. No els cobriu amb cap objecte.

En cas d'urgència

Si sou en una habitació amb una estufa de llenya, carbó o gas, un braser o una caldera i noteu símptomes de mareig, ventileu immediatament: obriu alguna porta o finestra.

Truqueu sempre al 112 si us trobeu malament o penseu que patiu una intoxicació per mala combustió o si trobeu algú inconscient en arribar al domicili.

Consells per a l'exterior

Eviteu els canvis sobtats de temperatura. En dies d'onada de fred, eviteu que surtin al carrer els nadons, la gent gran i aquells que pateixin malalties respiratòries. Si cal que surtin a l'exterior, eviteu els espais oberts exposats al fred i que estiguin gaire temps sense moure's.

Vestiu-vos amb roba i calçat adequat per a temperatures baixes. Poseu-vos diverses capes, per mantenir la calor corporal durant més temps. Protegiu-vos la cara i el cap. Tingueu a mà guants i bufanda. Eviteu l'entrada d'aire fred directa als pulmons.

No ingeriu alcohol: pot donar una falsa sensació de calor.

Adeqüeu al fred l'activitat professional, esportiva i de lleure a l'exterior, si feu esforços físics intensos correu el perill de patir una lesió.

Si heu d'agafar el vehicle, feu-ho només si és imprescindible, eviteu desplaçar-vos de nit. Consulteu prèviament la informació meteorològica i l'estat del trànsit i seguiu els consells del Servei Català de Trànsit. Porteu el dipòsit de combustible ple i cadenes, assegureu-vos que les sabeu col·locar.

Reviseu els pneumàtics, el líquid anticongelant, l'estat de les bateries, els llums i els frens. Porteu també roba d'abric, un telèfon mòbil carregat i el carregador, aigua i aliments energètics. Si viviu o us desplaceu a zones de muntanya, feu servir pneumàtics d'hivern.

A dins del cotxe, si teniu la calefacció engegada, deixeu una finestra entreoberta per renovar l'aire. Conduint aneu amb compte amb les plaques de gel que poden fer relliscar el cotxe. Les plaques de gel acostumen a trobar-se a les zones més ombrívoles de les carreteres.