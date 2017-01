La CUP organitza aquest dijous una assemblea oberta per parlar del POUM

La CUP de Manresa organitza aquest dijous, 19 de gener, a les 7 de la tarda, al casal de les Escodines, una assemblea oberta per parlar del projecte del Pla d'Ordenació Urbannistica Municipa (POUM), que s'ha de portar a aprovació provisional el març, previsiblement.

En aquesta assemblea oberta "volem exposar com ha canviat el POUM des de l'aprovació inicial fins a la provisional. Les al·legacions que hi vam fer com a CUP i com s'han introduït. També volem posar èmfasi a les temàtiques que responen a l'habitatge, al comerç, a l'espai públic, a la mobilitat, als equipaments, a l'espai no urbà, i sobretot a l'agenda, que entenem que és clau per a marcar les prioritats".

LA CUP recorda que "en tot el procés del POUM hem fet un seguit d'assemblees obertes per tal de consensuar el posicionament, el mateix procés que es preveu per a aquest dijous".