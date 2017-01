Entrades per anar de públic a «Jo pregunto»

Des de dissabte es poden recollir a les taquilles del Kursaal les entrades disponibles per assistir de públic a l'estrena del nou programa de TV3 «Jo pregunto», amb el president Carles Puigdemont com a convidat, que tindrà lloc el 22 de gener al teatre Conservatori. Es poden recollir un màxim de sis entrades per cada persona. Les taquilles obre cada dia, de 6 a 9 (excepte avui). Són nomnals, de manera que cal portar el DNI.