Sílvia Mas: «Amb Vic tenim un mateix objectiu que és clau, posicionar bé la nostra universitat»

Sílvia Mas (Vic,1972) és la degana de la facultat de Ciències Socials de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) de la Universitat de Vic-Universitat Catalunya Central. Des d´ara també és vicerectora de la universitat. Substitueix Valentí Martínez, que compatibilitzava el càrrec amb el de director general de la FUB-UManresa.



Nascuda a Vic i establerta a Manresa des de fa anys, és doctora en Filosofia i Lletres. Va fer la tesi sobre les obres a l´exili d´Avel·lí Artís-Gener, Tísner, a la universitat de Birmingham, a Anglaterra, on va viure 4 anys i mig fent classes de català i castellà. Posteriorment va fer de professora a la Universitat de Girona i més tard a la de l´Abat Oliba, on a més a més de fer docència es va començar a especialitzar en gestió acadèmica i a mesurar la qualitat a les universitats. Això va fer que el 2010 s´incorporés a la FUB. «Per mi la qualitat és el termòmetre de la universitat», afirma, «el que et permet millorar contínuament».



Què s´entén per qualitat a la universitat? No es donava per fet?

Tothom la donava per feta, però ningú no la mesurava. Tu pots dir que tens molta qualitat, però com es mesura? S´han buscat indicadors que garanteixin aquesta qualitat. Es tenen en compte temes com la bona formació acadèmica, la satisfacció de l´alumnat, el rendiment acadèmic de l´alumne... Una universitat que aprovi tothom no és un bon senyal i si suspèn tothom tampoc. També, qualificacions del professorat, si tens professorat expert en l´àmbit que exerceixes, nivell d´internacionalització, qualitat de les infraestructures... Cada sis anys les agències de qualitat ens visiten per mirar que tot allò que has anat dient als informes sigui cert. Això és obligatori per a totes les universitats, i els informes són públics.

Com va sorgir la possibilitat d´entrar a la FUB després del periple per Birmingham, Girona i l´Abat Oliba?

Em venia de gust fer un canvi, estar més a la vora de casa i treballar en una institució com aquesta. Vaig enviar el currículum per fer docència a Educació Infantil. Llavors va passar allò de ser al lloc adequat en el moment just. El servei d´idiomes a la FUB era molt incipient i el tema de la qualitat l´estaven portant internament i calia donar-hi una empenta. Era el que havia estat fent a l´Abat Oliba fins aleshores.

Després va venir el deganat de Ciències Socials...

El 2015 hi va haver el canvi d´escola universitària a facultat. Se´m va proposar si volia assumir el deganat. Al capdavant dels dos graus de Ciències Socials hi ha els dos directors, Jordi Conca, d´ADE, i Montserrat Pedreira, d´Educació Infantil, que porten el pes dels estudis i en són els experts. La meva part és més estratègica, de gestió i de supervisió.

Ara s´hi afegeix el vicerectorat. Què implica això?

La UVic-UCC té un rector i quatre vicerectors. A Manresa hi ha un únic vicerectorat. Jo bàsicament hi veig dues funcions: vetllar per la qualitat, el rigor acadèmic, el bon funcionament de tota l´activitat acadèmica i potenciar-la i impulsar-la. I per altra banda fer tot això en consonància en el marc de la UVic-UCC. Això requereix estar contínuament en contacte amb l´equip del rectorat.

La Universitat de Vic és més gran que Manresa. Això pesa?

És cert que eren universitat i nosaltres un centre adscrit. Això no ho podem perdre de vista. No he tingut la mai la sensació d´imposicions. L´esperit ha sigut constructiu. Tenim un mateix objectiu, que és posicionar bé la universitat, i aquesta és la clau. Al final el que volem tots és que la UVic-UCC surti reforçada i sigui una bona universitat, perquè és la nostra. Jo penso que tothom ha sigut generós, tothom ha sabut en quin moment calia cedir i en quin moment calia fer valdre les seves posicions.