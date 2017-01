Creu Roja recull 400 quilos de roba per a persones sense llar

arxiu particular

Miquel Riera, de Creu Roja, i Joan Corrons, de Higher Woods arxiu particular

Creu Roja a Manresa, amb la col·laboració de l'empresa Higher Woods, ha recollit 400 quilos de mantes, abrics, jaquetes i mitjons gruixuts per ser distribuïts entre les persones que més ho necessitin.

L'entitat ha fet una valoració satisfactòria de la campanya d'hivern de lluita contra la pobresa i de la resposta que ha tingut la població.

Les peces d'abric recollides serviran per donar resposta principalment a sense sostre, persones que en aquests moments estan dormint al carrer, en barraques o en edificis abandonats.

Una altra part de les mantes recollides aniran a famílies que no poden assumir el cost de les factures d'energia i, per tant, no tenen manera d'escalfar casa seva. Creu Roja prioritza sobretot famílies amb infants o persones grans, ja que aquests dos són els col·lectius que tenen menys defenses davant el fred.

Creu Roja a Manresa ha volgut agrair a l'empresa Higher Woods la seva col·laboració per organitzar conjuntament la campanya i també a les botigues que han ofert el seu suport: Espai Rubiralta, Twins Manresa i M'agrada, de Sant Vicenç de Castellet. També a totes les persones que han col·laborat en aquesta campanya donant alguna manta o roba d'abric.

Si alguna persona vol fer alguna donació pot fer-ho durant tot l'any a Creu Roja a Manresa, al carrer Joc de la Pilota, 6, segon.

Per a més informació es pot contactar amb Creu Roja a Manresa al telèfon 93 872 56 44 o a la web www.creurojamanresa.org.