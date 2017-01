Ets un dels guanyadors del sorteig de la pista de gel de Manresa?

La pista de gel de la plaça Sant Domènec ha finalitzat la temporada amb la participació total de 9.432 persones, de les quals 600 van ser escolars i 1.185 van patinar fent servir els vals de descompte que havien repartit les més de 200 botigues que han col·laborat en aquesta iniciativa conjunta amb l´Ajuntament de Manresa i l´empresa responsable del muntatge i manteniment de la pista, N-ICE Skating. El consistori qualifica el resultat de molt positiu.

Durant aquest darrer cap de setmanava tenir lloc el sorteig de regals per a les persones participants que van omplir els vals de descompte i els van dipositar a les urnes de la pista de gel. L'Ajuntament de Manresa es posarà en contacte amb els guanyadors per comunicar-los com gaudir del premi. El resultat del sorteig va ser el següent.

1 Abonament temporada ICL MANRESA:

Pere Bavià

10 entrades per al TEATRE KURSAAL:

20 entrades pe als CINEMES BAGES CENTRE:

