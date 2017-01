Monbus compleix un mes oferint el bus Manresa-Barcelona amb incidències diàries

Aquest dimarts fa un mes que l´empresa Hispano Igualadina-Monbus ofereix el servei del transport amb autobús entre Manresa i Barcelona i les incidències continuen sent constants. En tan sols 30 dies ha aconseguit que les queixes dels usuaris hagin forçat una reunió entre l´Ajuntament i la Generalitat, la responsable última de la concessió, i que li hagin obert un expedient informatiu.

La reunió entre un grup d´usuaris que s´ha organitzat per reclamar millores, l´Ajuntament i la Generalitat se celebrarà aquest dijous. Més d´un centenar de passatgers han creat un grup a través de les xarxes socials per comentar les incidències que es troben el dia a dia. També han elaborat una contraproposta d´horaris que presentaran a la trobada de dijous.

Demanen més busos directes entre Manresa i Barcelona sense parar a Olesa de Montserrat. Actualment dels 42 trajectes que hi ha cada dia entre les dues ciutats només n´hi ha 6 de directes, 3 al matí i 3 a la tarda. A més a més es queixen que el servei entre Barcelona i que acaba a Olesa inclou ara una parada a Abrera, i els passatgers de la primera població opten per agafar el busos de Manresa per estalviar temps, amb la qual cosa s´omplen molt més abans.

Els usuaris també afirmen que els busos programats amb un interval de 10 o 20 minuts entre ells no serveixen per a res perquè els horaris no es compleixen i se solapen. Per això proposen que en hores punta del matí i migdia-tarda hi hagi una freqüència de mitja hora mantenint alguns horaris que considren històrics en aquesta franja de 30 minuts.