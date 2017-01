El pagament voluntari d'impostos municipals és el més alt en 10 anys

Els ciutadans de Manresa van pagar de manera voluntària, sense que l'Ajuntament hagués d'iniciar procediments contra la morositat, el 93,4% dels impostos i taxes municipals durant el 2016, el percentatge més alt dels darrers deu anys.

En els bons temps, el 95% de la recaptació de tributs municipals, els ciutadans l'aportaven de forma voluntària. La situació actual s'acosta a aquest percentatge, però encara li cal anar a reclamar el 6,6% dels diners. L'any 2015 va ser el 8%, el mateix percentatge que el 2013; el 2011 la morositat va tocar sostre amb el 14%; el 2010 va ser del 10%; el 2009, del 13%; el 2008, 8,5% i el 2007, 7,7%.

Quan el pagament no es fa de manera voluntària, l'Ajuntament posa en marxa un procés executiu per poder cobrar el deute. Això no vol dir que tots aquests diners no es cobrin sinó que existeix un procés en què hi ha dificultats per morositat i que, al final, una part s'aconsegueix i una altra queda com a incobrable. El pas que hi ha després de la morositat és l'estadi d'incobrables, que amb la crisi econòmica va tenir un increment molt important.

La situació per a moltes famílies ha estat i continua sent difícil i això ha provocat que hi hagi hagut un increment de persones que no paguen els rebuts emesos per l'Ajuntament. Pel que fa al pagament avançat d'impostos, el març passat es va recaptar 7.791.392 euros, la xifra més elevada des que es va implantar aquesta modalitat fa 7 anys.