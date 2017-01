En 6 anys s'hauran tornat als bancs 48,8 milions i 12,4 més d'interessos

Mes de 61 milions d'euros en 6 anys –el periíode que coincideix amb l'alcaldia del convergent Valentí Junyent– i 92,6 milions d'euros en 10 anys, comptant els 4 anys dar-rers del govern tripartit. Aquest és el balanç comptable de devolució de préstecs i pagament d'interessos de l'Ajuntament de Manresa.

Es tracta de volums molt importants, sobretot tenint en compte que quan més principal i més interessos s'ha retornat a les entitats financeres ha coincidit amb l'esclat de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica posterior.

Un ajuntament que disposava de pocs recursos havia de destinar més diners que mai a pagar als bancs.

Les entitats financeres han cobrat puntualment allò que se'ls devia i l'Ajuntament ha vist extraordinàriament reduïda la seva capacitat econòmica.

De la darrera dècada, l'any que més diners es van retornar als bancs sumant devolució de préstecs i interessos va ser el 2012, el primer pressupost elaborat per l'equip de govern de convergència: 11,5 milions.

La segona posició de rànquing l'ocuparien els 11,3 milions del 2013 i els 10,8 milions del 2014.

S'interpreta millor la magnitud d'aquests volums de diners per sobre dels deu milions d'euros quan es comparen amb els diners que es dedicaven a les mateixes finalitats en èpoques de vaques grasses.

Abans de l'esclat de la bombolla el 2008, quan les finances municipals anaven vent en popa, el 2002, per posar l'exemple més extrem, l'Ajuntament va tornar a les entitats financeres 3,8 milions, una tercera part del que pagava quan anava totalment collat a causa de la davallada d'ingressos per la crisi.

Altres anys aquesta diferència no era tan gran, però la situació continua estant totalment capgirada, ja que hauria estat més lògic reduir l'endeutament quan hi havia diners i no a l'inrevés.