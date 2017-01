Creu Roja necessita voluntaris que hi puguin anar els dies d´entre setmana

G. C.

Miquel Riera, el cap del voluntari Jordi Riera, Imma Franch (d´E2S) i la tècnica Queralt Serra fotografiant-los G. C.

«Busquem el teu cap». És el lema de la nova campanya de captació de voluntaris que ha posat en marxa Creu Roja Manresa. Miquel Riera, president de l´entitat, la va presentar aquest dimarts. Els fan falta persones que puguin anar-hi en horaris de dilluns a divendres i no només el cap de setmana, que és quan, tradicionalment, hi ha més disponibiltat. Actualment, de la llista de més de 200 voluntaris que tenen, pocs tenen aquesta flexibilitat. L´objectiu és donar cobertura a les persones que atenen tota la setmana. D´altra banda, els calen persones expertes en el seu àmbit.

La nova campanya s´ha dissenyat a partir d´una auditoria interna que va servir per detectar les mancances quant al voluntariat. Riera posava d´exemple que en la crida que van fer el 2015 –la campanya «Necessitem gent com tu»– van rebre demanda d´informació d´un centenar de persones però, a l´hora de la veritat, només el 10% es van quedar a la institució. Aquesta vegada volen afinar molt més, de manera que la gent que hi entri ja tingui una feina esperant-la.

Per al president de Creu Roja, si en lloc del 10% és el 20%, ja serà tot un èxit. Els professionals necessaris es reparteixen en quatre blocs. Atenció social-laboral: treballadors, educadors i integradors socials, animadors socioculturals, psicòlegs, monitors esportius, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs i advocats. Comunicació externa: fotògrafs, dissenyadors gràfics, community manager, social media, periodistes (comunicació 2.0) i graduats en comunicació. Per a l´oficina i la nau amb material que tenen al poligon de Sant Fruitós de Bages: auxiliars administratius, atenció telefònica, recepcionista, i mosso de magatzem, i per al bloc de salut: TEC (Tècnic en Emergències Sanitàries), psicòlegs i infermers.

Pensant en el bloc de comunicació, la campanya fa una crida a un nou model de voluntariat, el virtual, persones que puguin ajudar des de casa de manera virtual.

Els interessats es poden posar en contacte amb Creu Roja a través de manresa@creuroja.org, facebook.com/creuroja.manresa i del Twitter #busquemelteucap. Quan finalitzi la campanya, l´entitat té la intenció de presentar els resultats de com ha anat.