L´Ajuntament de Manresa reduirà enguany a la meitat els 83 milions de deute del 2011

L'endeutament de l'Ajuntament de Manresa es redueix sense pausa des que Convergència va prendre les regnes del pressupost municipal. L'endeutament va tocar sostre l'any 2011 amb prop de 84 milions d'euros i amb el primer pressupost elaborat per Convergència, el del 2012, ja va enfilar el camí descendent que manté també aquest mandat de govern de coalició amb ERC.

Els successius tancaments de caixa del 2012, en què l'endeutament es va situar en 82 milions; el 2013,en 73,7 milions; el 2014,en 69,8 milions i el 2015, en 63,3 milions, n'han certificat la reducció. Però això no s'acaba aquí i el deute amb què ha tancat l'Ajuntament l'any 2016 s'ha situat a l'entorn dels 50 milions d'euros i, amb les amortitzacions previstes en el pressupost d'enguany, a final del 2017 serà d'uns 41 milions.

Tot i que tant l'endeutament del 2016 com el del 2017 són previsions, si no hi ha un daltabaix els números seran aquests, sobretot pel que fa al del 2016, que quedarà reflectit el mes de març en el tancament de caixa oficial.

Exactament, l'endeutament a llarg termini de l'Ajuntament de Manresa el 31 de desembre del 2016 va ser de 49.893.662 euros, per primera vegada per sota dels 50 milions des de l'any 2004.

El coeficient d'endeutament en la mateixa data va ser del 78%, pròxim al 75% necessari per sol·licitar nous préstecs. Amb les següents amortitzacions, el coeficient se situarà per sota del 75% i per això en el pressupost municipal del 2017 ja hi consta que se sol·licitarà a les entitats financeres un préstec d'1 milió d'euros.

D'aquesta manera, l'Ajuntament haurà passat en 6 anys de deure als bancs més de 80 milions a més de 40, la meitat.

Ascens i descens

Els 40 milions d'euros que és previst que hi hagi d'endeutament a final del 2017 situaran el volum de diners que resta pendent de tornar als bancs a un nivell similar al que hi havia fa 15 anys, el 2002.

Durant tota l'etapa de govern del tripartit (1995-2011) l'endeutament va anar a l'alça. El contrari del que ha passat des que el 2011 va ser investit alcalde el convergent Valentí Junyent.