Es presenten les imatges de la Festa de la Llum, l'Aixada i la Transèquia d'enguany

La Festa de la Llum, la Fira de l´Aixada i la Transèquia 2017 ja treuen el nas al calendari de festivitats i celebracions a Manresa. Se celebraran del 10 de febrer al 5 de març. Aquest dimarts se n´han presentat les imatges.

Els administradors de les festes de la Llum d´enguany són la Fundació Universitària del Bages (FUB). El director general de la institució, Valentí Marttínez, ha explicat que se centraran en els valors de l´actitud, els mateixos que el segle XIV va fer que es construís la sèquia entre Manresa i Balsareny.

El disseny del cartell ha anat a càrrec de Jordi Mestres, que ha sintetitzat en un símbol, el signe de sumar, els dos elements identificatius de la festa: l´aigua i la llum. D´aquesta forma es vol representar una icona que representi una actitud positiva, proactiva i constructiva. «Són valors innats de l´estructura universitària que hem volgut donar a la Llum», ha dit Martínez. «Tot suma, és actitud», és un dels lemes de la imatge.

La Fira de l´Aixada d´enguany serà especial perquè compleix el seu vintè aniversari, ha recordat Joan Orriols, de l´Associació Manresa de Festa. El cartell l´ha dissenyat Pep Soler, que ha volgut recrear una atmosfera fosca pròpia de l´època medieval, i homenatjar els picapedrers que van construir la Seu i les marques que deixaven als blocs de pedra que treballaven i també l´activitat comercial de l´època amb la imatge d´una moneda.

La Transèquia se celebrarà el 5 de març. Complirà la seva 33a edició i com els últims anys estarà organitzada per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèqiuia. El seu director-gerent, Josep Alabern, ha comentat que «no importa el número de participants, sinó que hi prengui part molta gent».

El cartell que l´anuncia és obra d´Arnau Aloy Jugant amb la paraula Transèquia fa aparèixer d´una forma destacada els municipis per on passa: Balsareny, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Manresa. No hi ha imatges, és tipogràfic aprofitant aquest joc alfabètic, i amb colors suaus i d´aigua.

Els actes propis de la Llum, l´Aixada i la Transèquia d´enguany es faran públics més endavant.