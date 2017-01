La crida per anar a donar sang atrau 65 persones, la majoria gent jove

arxiu particular

El Banc de Sang i Teixits de Manresa va celebrar, ahir, de les 11 del matí a les 8 del vespre, la seva marató de donació de sang, en el marc de la que se celebra a tot Catalunya entre el 13 i el 20 de gener. Es va fer una crida específica al jovent a partir de 18 anys dels instituts de la ciutat i la resposta va ser molt positiva. En total, van anar a donar sang 65 persones, la majoria jovent, de les quals ho van poder fer 50. Des de divendres, per la seu fixa hi han passat 130 persones per donar sang, i des del 9 de gener, 350. La marató catalana es fa perquè les reserves havien baixat molt.-G.C.