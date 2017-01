L'onada de fred siberià deixa mínimes gèlides a Manresa, però no tant com fa cinc anys

No és una onada de fred excepcional, però és poc habitual de veure: a Manresa, ara feia cinc anys que l'observatori meteorològic de la Culla no havia registrat una temperatura mínima tan baixa com la d'aquest dimecres al matí. L'última vegada va ser el febrer del 2012, coincidint amb la darrera onada de fred siberià que havia visitat Catalunya. Aleshores, el termòmetre va disminuir a la ciutat fins als 8 graus negatius. Aquest dimecres, a les 7.40 del matí, el mercuri va anotar el segon rècord mínim des d'aleshores: -7 graus. Una dada que podria veure's encara superada aquest matí, quan es preveu que faci un fred similar al d'ahir.

De fet, a fora del Pirineu, les comarques de la Catalunya Central van tornar a ser, com és habitual, les més gèlides. Al Bages, les mínimes van vorejar els -10 graus a Cardona, van superar els -9 graus a Sant Salvador de Guardiola i van estar a punt de marcar-los a Artés. El Berguedà també va marcar registres ben baixos, especialment als pobles del nord de la comarca, com Guardiola de Berguedà, on els -10,9 graus de mínima van arribar a glaçar els rajos de les fonts públiques. Castellar de n'Hug va vorejar els 10 negatius. La capital comarcal, Berga, es va quedar amb un registre de -6 graus.

Solsona, per la seva banda, també es va llevar amb una temperatura ben excepcional, -8,5 graus, la mateixa que al sud de la comarca, a Pinós. Al Moianès, Moià gairebé va arribar als 6 negatius, i a l'Anoia, Igualada es va quedar en -6 graus. Pocs quilòmetres més enllà, però, l'estació de l'aeròdrom d'Òdena va vorejar els 9 graus negatius, la temperatura més baixa des de l'any 2011.

On el termòmetre es va acarnissar de mala manera va ser a la Cerdanya i sobretot a Das, l'estació meteorològica del qual va arribar a una temperatura de vertigen: -21,6 graus. Puigcerdà no va quedar gaire enrere, i va anotar 15 graus negatius.

Malgrat que va lluir el sol durant tot el dia, el fred es va mantenir durant la resta d'hores, de manera que les temperatures màximes no van superar els 8 graus a pràcticament enlloc de la Catalunya Central, excepte al sud de l'Anoia. A Manresa, la màxima va ser de 7,3 graus; a Berga, de 5,5 graus, i, a Igualada, de 5,3. En llocs com Montserrat i Pinós, la màxima va ser de només 2 graus.

A causa de l'onada de fred, la Policia Local de Manresa va allotjar dimarts a la nit a l'alberg municipal dues persones sense sostre. Segons el consistori, es tracta de dos passavolants que només estaven de pas per la ciutat.

D'altra banda, l'onada de fred ha fet disparar el consum d'electricitat. Segons Endesa, en el conjunt de Catalunya, el pic màxim de consum d'aquest hivern va tenir lloc dimarts a les 8 del vespre amb 7.600 megavatts l'hora, 500 més que el mateix dia a la mateixa hora de la setmana anterior. El rècord, però, Endesa el situa el 17 de desembre del 2007, quan a 1/4 de 7 de la tarda es van arribar als 8.676 megavatts l'hora.