L´Ateneu les Bases cedeix a la Coordinadora de Jubilats la gestió de l´Espai de Gent Gran

Tal com ja va avançar Regió7 (vegeu l'edició del 20 de desembre passat), l'Ateneu les Bases ha arribat a un acord amb la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa amb la finalitat que l'entitat pugui utilitzar l'Espai de Gent Gran, situat en el segon pis del complex esportiu, social i cultural ubicat a la zona nord de Manresa, i destinar-lo exclusivament a atendre la programació i les activitats de les persones grans de la ciutat.

La cessió es regularà mitjançant un acord que contempla les diferents condicions de la cessió, des de la durada fins a la disponibilitat d´espais. Concretament, es posa a disposició de la històrica entitat manresana una superfície total de més de150 m2, la qual disposa de sala d´activitats, despatx, espai relacional i de reunions, i amb uns banys adaptats.

Com a contrapartida a aquesta cessió gratuïta, la Coordinadora es compromet a dinamitzar l´Espai de la Gent Gran per mitjà d´una programació estable d´esdeveniments i d´activitats destinats a les persones grans de la ciutat, així com dur a terme la seva pròpia activitat.

L´acord de cessió es formalitzarà mitjançant la signatura d´un conveni, que preveu una durada de 5 anys, prorrogables fins a 5 anys més, i que serà signat properament.

Amb el nou Espai, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa podrà donar continuïtat a les activitats que realitza actualment, com també iniciar noves accions dinamitzadores per la gent gran de la ciutat. La programació prevista pels propers mesos és la següent:

Aules de Retrobament de la Coordinadora

€ Català, dimarts i divendres de 10,30 a 12h. Professora Marta Torra

€ Pintura i dibuix, dimarts de 17 a 19h. Professor J. Casacuberta

Aules de l'experiència

Gaudir de la musica; dimarts cada 15 dies de 16,30 a 17,30 h. Responsable Ignasi Torras

Taller de Poètica i Prosa, dimecres cada 15 dies de 10,30 a 12 h. Responsable Josep Ma. Jardí

Taller de Bridge; dilluns i dijous de 17,30 a 19,30 h.. Responsable Dr. Pere Rubió

Cursos

€ Informàtica (bàsica)

€ Curs de mòbils (Aprendre el funcionament del teu mòbil)

€ Curs de fotografia

€ Ioga

€ Curs de cuina (a petició dels interessats)

€ Labors en general (aprendre a fer anar l'agulla, patchwork, mitja, ganxet, puntes al coixí, ...)

€ Millora de coneixements de Lectura i Escriptura.

Tertúlies des de l'Experiència

€ Es faran un cop al mes, sempre a conveniència del ponent i de la disposició de la Sala. I tenen una durada d'una hora o hora i mitja aproximadament

Reunions regulars

€ Reunions de la Comissió Assistencial (mensual)

€ Reunions de Junta de Govern (ordinàries mensuals)

€ Assemblees tant ordinàries com extraordinàries