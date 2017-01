Pere Palà serà el director del departament de Mines i Sistemes TIC de la Politècnica

L'actual director en funcions del departament de Mines i Sistemes TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Pere Palà, és l'únic candidat per dirigir el departament. Aquesta setmana se celebra el procés electoral per escollir el càrrec. En principi hi havia tres candidats. La del mateix Pere Palà, la de Joan Jorge, que havia estat director de la Politècnica, i la de Josep Oliva, que havia sigut cap del departament de Recursos Naturals i Mines. Dilluns hi va haver la primera volta de les eleccions. Palà va obtenir 21 vots, Jorge, 12 i Oliva, 11. Els dos últims s'han retirat i avui es farà la segona volta. Mines i Sistemes TIC es van fusionar el 2015 per crear un sol departament, el d'Enginyeria Minera Industrial i TIC (EMIT) i tenir més pes, així, al conjunt de la Universitat Politècnica de Catalunya.