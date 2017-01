El termini per presentar projectes finalitza el dia 31

El 31 de gener és el darrer dia per presentar propostes als pressupostos participatius 2017. Ho poden fer les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i, com a novetat, tots els ciutadans més grans de 16 anys empadronats a Manresa. Cal presentar el formulari que hi ha a la web municipal i imprès a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), o bé un correu a l'adreça participació@ajmanresa.cat.

El pressupost total és de 200.000 euros, però els projectes n'han de costar 50.000 com a màxim i ser destinats a millorar l'espai públic, l'urbanisme, els equipaments de la ciutat, o a finançar activitats o serveis a les persones. Es triaran un mínim de 4 projectes, si bé es podran tirar endavant els més votats fins a esgotar els 200.000 euros. Hi torna a haver 120.000 euros en inversions per als Districtes (30.000 per a cada un).

El procés es va iniciar el 15 de novembre passat. Durant el febrer i març es farà la valoració tècnica, s'obrirà un període d'esmenes i s'aprovarà i donarà a conèixer el llistat definitiu de projectes. Durant l'abril i maig es presentaran a la ciutadania, s'exposaran i s'obrirà el període de votació. Enguany, durant tres dissabtes s'exposaran els projectes a la plaça Sant Domènec. També està previst fer un estand itinerant que anirà pels diferents barris per informar i facilitar que els ciutadans puguin votar.