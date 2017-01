La UBIC proposa il·luminar més Crist Rei i Sant Domènec

Reforçar la il·luminació de les places de Sant Domènec i de Crist Rei de tal manera que, quan hi hagi alguna activitat, com una fira, una festa o la convocatòria d'alguna entitat, es pugui posar en marxa per tal que guanyin claror. És la proposta que farà la UBIC als pressupostos participatius.

Jaume Pont, president de la UBIC, comenta que, actualment, la il·luminació de les dues places manresanes i de molts carrers del centre comercial en general és deficitària, la qual cosa desllueix aquest indrets, i ofereix una imatge «trista i fosca». Amb l'objectiu de millorar aquesta sensació, explica que aquest serà el tercer any que presenten als pressupostos una iniciativa encaminada a millorar la il·luminació dels carrers. Dilluns es van reunir amb un tècnic de l'Ajuntament per estudiar si la proposta és factible sense sobrepassar els 50.000 euros de límit. Durant aquesta setmana és previst enllestir l'informe i la setmana vinent el presentaran a l'Ajuntament per optar als diners.

Pont explica que, inicialment, la idea era que fos un projecte fix, és a dir, que la il·luminació funcionés sempre, però això volia dir que hi havia el perill de sobrepassar la intensitat màxima permesa per llei. L'opció final passa per instal·lar la il·luminació i posar-la en marxa coincidint amb algun esdeveniment en alguna de les dues places. Posa com a exemple els focus que han funcionat a Sant Domènec durant les setmanes que hi ha hagut la pista de gel.

El 2015 i 2016 les dues propostes també van ser per il·luminar vials del centre comercial.