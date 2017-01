Actes pels 200 anys de l´edifici de la residència Mont Blanc

El Patronat de la Fundació IBAM (Institució Benefica Assistencial Manresana) posa en marxa aquest dissabte, a les 5 de la tarda, el primer dels actes per commemorar el bicentenari de la construcció de l´edifici on s´ubica la seu social de la Residència Mont Blanc.

A les instal·lacions del carrer Mossèn Jacint Verdaguer s´inauguraran les obres realitzades per modernitzar i adequar les instal·lacions.

Altres activitats seran la presentació d´un llibre per Sant Jordi sobre l´edifici com a seu de la Fàbrica Tèxtil El Remei, del convent de les germanes de Maria Reparadora i de la residència. La segona quinzena d´octubre se celebrarà una jornada adreçada a professionals.