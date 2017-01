La Cova i la Seu de Manresa augmenten el número de visitants un 8 i un 7 % el 2016

La Cova de Sant Ignasi i la basílica de la Seu són les estrelles turístiques de Manresa a molta distància d´altres punts d´interès. La Cova va atraure l´any passat 39.733 persones, un 8 % més que l´any 2015. I la Seu va rebre la visita de 22.832 turistes, un 7 % més.

Ja al darrera hi ha el carrer del Balç, que ha sigut el punt turístic que ha experimentat un creixement més important. El 2016 va tenir 18.186 visitants, un 58 % més que no pas l´any anterior. El Museu Comarcal, 17.479 persones, un 23 % més, i l´Espai 1522, que es va estrenar el desembre del 2015, va rebre l´any passat 7.961 visitants.

Són dades que la regidoria de Turisme de l´Ajuntament de Manresa ha fet públiques aquest divendres. També inclouen el Museu de la Tècnica, amb 5.870, un 63 % més; el centre de visitants del parc de la Sèquia, amb 3.768 i un 34 % més; el centre de l´aigua de Can Font, amb 4.945, un 22 % més; i el Museu de Geologia Valentí Masachs, amb 2.273 persones, un 8 % menys.

El juny del 2015 es va posar en marxa a Manresa el Centre de Pelegrins, a l´edifici del Museu Comarcal. El 2016 va rebre 1.088 persones, de les quals 297 havien fet el Camí Ignasià. Pel que fa a les visites guiades que organitza l´Oficina de Turisme, el 2016 hi va haver un increment global del 5 %, amb la participació de 2.071 persones.

Sant Ignasi és qui atrau més turisme a la ciutat, sobretot internacional que «després fan altres activitats a Manresa», segons el gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda. També hi ha hagut un important augment de públic de la pròpia Manresa, fet que es valora positivament perquè «qui no coneix la seva ciutat difícilment la pot valorar i tenir-hi estima. Els manresans són com ambaixadors», ha assegurat.

El regidor de Turisme de l´Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, ha afirmat que són xifres positives. «Estem contents des de la més absoluta modèstia» perquè d´estar en «terra de ningú» s´ha fet «feina per no perdre el camí». Ha afirmat que hi ha marge de millora» i que el pròxim objectiu és comercialitzar al mercat el potencial turístic de la ciutat.

Entre les accions que es duran a terme aquest any per potenciar la vesant turística de la ciutat, a més a més de la seva comercialització, hi ha la implantació de nous productes com visites culturals i patrimonial al cementiri o reforçar la relació amb Montserrat per atreure visitants del monestir o aprofitar els 125 anys de la proclamació de les Bases de Manresa per promocionar la ciutat.