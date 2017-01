La CUP posa condicions per mantenir el suport al pla urbanístic de Manresa

Tot i que la CUP va votar a favor de l´aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa considera "innegable" que el pla ha sofert canvis importants, que en alguns casos han deixat de banda l´opinió que la CUP ha defensat des de l´inici del procés.



De cara a l'aprovació provisional del document marc del desenvolupament urbanístic de la ciutat, la CUP espera que l´equip de govern escolti les seves propostes, perquè "en funció de la resposta de l´equip de govern", decidirà, en una assemblea oberta, el seu posicionament definitiu sobre el POUM.





La CUP de Manresa va celebrar dijous una assemblea oberta per debatre el POUM que en els propers mesos portarà a aprovació l´equip de govern de Convergència i Esquerra. A l´acte hi van participar una vintena de persones de diferents àmbits, i va servir per informar del Pla i per començar a decidir quina serà la postura del Grup Municipal en el debat al Ple. En aquest sentit, durant l´assemblea es van repassar els aspectes positius del pla i també es van detectar diverses mancances, que la CUP creu que encara es poden solucionar.



Entre d´altres temes, es va parlar dels següents temes:

-Model de ciutat: Segons la CUP, el POUM aposta per repetir un model de creixement de la ciutat que "s´ha demostrat injust i perniciós", ja que segueix deixant tota la iniciativa als promotors privats, que són els que, amb les seves inversions, han de sufragar el desenvolupament urbanístic de la ciutat. De fet, el 73% de la inversió en espai públic es farà des de l´iniciativa privada. Com a conseqüència, el pla marca molts sectors que s´han de desenvolupar amb planejament derivat, i "si es fessin tots acabaríem amb una ciutat de més de 130.000 habitants, molt per sobre del que sempre s´havia explicat". Un exemple d´aquesta problemàtica és el tram de l´avinguda dels Països Catalans que no pagarà la generalitat, i que no es desenvoluparà fins que no es construeixi el sector dels Trullols.

-Agenda de creixement: Com a conseqüència del punt anterior, la Candidatura creu que l´agenda del POUM no està marcada per les necessitats de la ciutat, sinó per la necessitat de desenvolupament de sectors. Per tant, no es condiciona la construcció de nou habitatge a la solució d´un dels grans problemes de la ciutat, la sobreabundància de pisos buits. El Pla es conforma amb un 17% de pisos buits, "una xifra que ens sembla inacceptable. Per això es van fer al·legacions, que en la seva pràctica totalitat no han estat acceptades. Creiem que calen garanties". L´assemblea va decidir seguir cercant un topall de pisos buits més baix.

-Mobilitat: Tot i que la CUP assegura que comparteix l´esperit general del pla en l'àmbit de mobilitat, "el cert és que els canvis soferts pel pla des de l´aprovació inicial tendeixen clarament a prioritzar unes infraestructures per sobre de les altres" (les obres de la Bonavista i l´avinguda Països Catalans començaran aviat, mentre que el pont de la carretera Cardona queda ajornat fins l´últim sexenni, i els canvis modals lligats al ferrocarril han estat eliminats). El pla tampoc no acaba de concretar les connexions, "al nostre parer imprescindibles, entre la ciutat i l´Anella Verda".

-Parc públic d´habitatges: Per a la CUP, una política d´habitatge realment pública només serà possible "si disposem d´un parc d´habitatge públic robust, i per això cal aplicar els mecanismes que la llei permet", com ara delimitar aquelles zones on a l´ajuntament li interessa obtenir habitatges i exercir el dret de tempteig i retracte. Una altra opció que planteja és fer un registre municipal de solars sense edificar, i obligar els propietaris a fer-ne un manteniment adequat. En cas contrari, l´ajuntament pot prendre mesures, que poden acabar amb l´adquisició dels solars mitjançant permutes a canvi de les multes. Mesures que l'informe de la comissió territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central recomana aplicar.

-Rehabilitació del nucli antic: La Candidatura recorda que sempre ha defensat la prioritat de la rehabilitació de la ciutat envellida, "i creiem que el POUM no és prou ambiciós en aquest sentit. Creiem que seria necessari delimitar zones de rehabilitació preferent, o com ho expressa la llei, arees de conservació i rehabilitació". La CUP creu que en aquests àmbits es podrien arribar a tenir subvencions de fins el 50%. "Creiem també, que és imprescindible que aquestes delimitacions s´introdueixin al POUM. Entenem que la intervenció en rehabilitació és la més eficient, especialment des del punt de vista d´un ajuntament totalment empobrit, ja que és intensiu en mà d´obra, és més eficient ja que no hi ha la despesa d´urbanització, i és molt més sostenible ecològicament", afirmen.