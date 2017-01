Dotze ciutadans preguntaran a Puigdemont, diumenge al Tori, en el nou programa de TV3

"Un autèntic repte". Així és com el cap d'informatius de TV3, David Bassa, ha definit el nou programa 'Jo pregunto', que s'emetrà en directe aquest diumenge al vespre des del Teatre Conservatori de Manresa.

Per primer cop, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haurà de respondre les preguntes que li formularan dotze ciutadans, sis dels quals han estat seleccionats per la televisió i els altres sis han estat escollits davant notari pels 400 ciutadans que, de manera voluntària, van participar en un debat organitzat per la televisió.

La independència i les relacions entre Catalunya i Espanya seran alguns dels temes que es tractaran, però també d'altres qüestions com l'atur, la precarietat laboral, la sanitat o la insatisfacció política. El programa, que s'emetrà després del Telenotícies Vespre, serà conduït pels periodistes Lidia Heredia, Carles Prats i Pere Bosch.