La Generalitat multarà si continuen les incidències del bus Manresa-Barcelona

La Generalitat ha recollit un centenar d´incidències en un mes pel mal servei de la línia d´autobús entre Manresa i Barcelona des que la Hispano-Igualadina, del grup Monbus, n´és la concessionària. I adverteix que, o hi ha una rectificació «immediata» per part de l´empresa, o començarà a imposar sancions.

«Inacceptable» i «imperdonable» van ser dos dels termes que el director general de Transports Públics i Mobilitat de la Generalitat, Pere Padrosa, va fer servir ahir per qualificar les deficiències de servei que van provocar la trobada de representants de la Generalitat, els ajuntaments de Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa i Abrera, usuaris i l´Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU).

Faltava l´empresa, que es reunirà aquest matí amb la direcció general deTransports per començar a posar fil a l´agulla, ja que Pere Padrosa va deixar molt clar que la Generalitat no permetrà «que es cronifiquin els problemes».

Padrosa, després de la reunió que va tenir lloc a l´ajuntament de Manresa, va afirmar que s´havia generat una situació «anòmala» i va dibuixar dos possibles escenaris: la solució ràpida d´unes incidències que, malgrat ser inacceptables, es poden atribuir al canvi recent de concessionària i ser resoltes o, en el pitjor dels casos, que continuï l´incompliment d´horaris, problemes mecànics, desconeixement de rutes per part dels conductors i això comporti una escalada de sancions que pot arribar amb la retirada temporal o total de la concessió. «Si no es compleix el que diu el contracte se sancionarà amb rigor. I si hi hagués un incompliment reiterat voldria dir que la companyia no està en condicions de complir el contracte», va dir.

El director general va advertir que «la incertesa dels usuaris ha d´acabar» i per aconseguir-ho «aplicarem tot el rigor de la llei».