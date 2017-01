La jornada per repensar la secundària ja té 400 inscrits

Dotze anys és l´edat adequada perquè els alumnes facin el salt a l´institut? Preguntes com aquesta van portar un grupet de pares i mares de primària de l´escola Ítaca a buscar respostes. El que podia haver acabat generant una xerrada informativa s´ha convertit, després d´un any de feina, en l´ambiciosa jornada de debat i reflexió «Repensem junts l´educació a secundària». Se celebra aquest dissabte, de 4 de la tarda a 8 del vespre, repartida en cinc espais de la ciutat i, de moment, ja hi ha 400 persones inscrites de les 500 que hi caben.

En la presentació, Rakel Fernández, una de les mares impulsores, va explicar que de les dotze sessions que s´han organitzat, n´hi ha la meitat de plenes, i que dels quatre espais amb ponències, el que ha tingut més requesta és el d´Experiències innovadores a Catalunya. Va agrair la predisposició dels ponents, que hi participen de franc, i la col·laboració de les institucions, i va explicar que la intenció és recollir les conclusions en l´àmbit de ciutat i en general. És per això que en totes les sessions hi haurà una persona prenent nota i que s´enregistraran.

Mercè Rosich, regidora d´Ensenyament; Anna Crespo, de Joventut, i la consellera d´Ensenyament del Consell Comarcal del Bages, Èlia Tortolero, van felicitar els artífexs de la iniciativa, mentre que Antoni Massegú director dels Serveis Territorials d´Ensenyament a la Catalunya Central, va recordar que la jornada coincideix amb un moment en què, per primera vegada, i des del Consell Escolar de Catalunya, s´estan qüestionant tots els àmbits del sistema educatiu en el debat «Ara és demà».

Interpel·lar tothom

Conxita Olivé, del Col·lectiu una altra educació és possible, organitzador de la jornada amb mares i pares de Manresa i l´IES Guillem Catà, va remarcar que l´objectiu és que tots els actors de l´educació (educadors, famílies i alumnes) se sentin interpel·lats. Pep Garcia, columnista de Regió7, va donar pistes de la conversa que dinamitzarà amb un grup de joves amb la intenció de «no parlar dels joves sinó amb els joves» i que siguin ells els que duguin la veu cantant. Per part seva, Joan Morros, que col·labora com a exprofessor al CFGS d´Animació Sociocultural de l´IES Guillem Catà, va explicar les activitats amb què ompliran la plaça de Sant Domènec i l´Espai Sant Domènec. Aleix Vilanova, alumne del cicle, i l´únic jove de la taula de presentació de la jornada, va celebrar la iniciativa i la seva voluntat de «donar veu als joves». I Pau Cortés, president de la FAMPA de la Catalunya Central, que també va felicitar els organitzadors, va ser el més crític, fent esment a la manca de recursos per afrontar els reptes de l´educació.