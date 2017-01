L'Ajuntament pretén convertir el cementiri en un atractiu turístic amb visites guiades

El cementiri de Manresa té prou potencial des del punt de vista cultural i patrimonial perquè es converteixi en una atracció turística de la ciutat. Això és el que pensa l'Ajuntament, i aquest any posarà fil a l'agulla per fer-hi visites guiades. Juntament amb la comercialització de Manresa com a mercat turístic entre les empreses operadores i, una vegada més, intentar que el turisme de Montserrat acabi arribant a Manresa, són alguns dels objectius de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament. Sant Ignasi continua sent, però, és el principal pol d'atracció.

«Vam fer una visita amb ulls culturals, patrimonials i turístics al cementiri i vam pensar que podria funcionar», va assegurar el regidor de Turisme, Joan Calmet, a la presentació de les dades de la temporada 2016. «No estem ni molt menys en un punt baix del rànquing i hi ha coses que s'han de provar. Si no ens hi posem i no ens mullem no sabrem mai què passarà».

Per a Calmet, la presència de la Companyia de Jesús a Manresa i l'estada de sant Ignasi a la ciutat fa 500 anys, i la proximitat de Montserrat són veritables pous de «petroli» que la ciutat ha d'aprofitar. Montserrat té 2,5 milions de visitants l'any «hem de veure com ens pot ajudar». Hi ha concertades sessions de treball amb responsables del monestir benedictí «amb la voluntat de passar de les intencions a temes concrets. Ens consta que hi estan predisposats i estem convençuts que en sortirà alguna cosa. En quin format?. Ho hem de concretar».

La comercialització de Manresa entre els operadors turístics és l'altre objectiu per a aquest any. «Tenim productes patrimonials importants i un producte turístic be valorat. Falta la comercialització, entrar en el negoci», va explicar el gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda. «Ens hem d'incorporar a aquesta immensa roda del turisme», va dir, i això passa per oferir «qualitat i autenticitat».

La Cova de Sant Ignasi i la basílica de la Seu continuen sent les estrelles turístiques de Manresa a molta distància d'altres punts d'interès. La Cova va atraure l'any passat 39.733 persones, el 8 % més que l'any 2015. I la Seu va rebre la visita de 22.832 turistes, el 7 % més (vegeu gràfic). Els qui ha experimentat un creixement més important, però, ha sigut el carrer del Balç (58 %) i el Museu de la Tècnica(63%).

Sant Ignasi és qui atrau més turisme a la ciutat, sobretot internacional que «després fa altres activitats a Manresa», segons el gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda. També hi ha hagut un important augment de públic de Manresa mateix, fet que es valora positivament perquè «qui no coneix la seva ciutat difícilment la pot valorar i tenir-hi estima». Per a Calmet són xifres positives. «Estem contents des de la més absoluta modèstia» perquè d'estar en «terra de ningú» s'ha fet «feina per no perdre el camí». Els 125 anys de les Bases de Manresa també promocionaran la ciutat, va dir.