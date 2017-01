El ministeri defensa Dianova a Manresa

El ministeri de Seguretat Social i Treball ha confirmat a Regió7 que ha obert una investigació a Dianova arran de la denúncia feta per un grup de treballadors i extreballadors d'un centre de l'ONG proper a Madrid, de la qual va informar aquest diari el dia 11. Per contra, ha defensat la feina que està fent a Manresa, on gestiona l'acollida de 40 refugiats.

La denúncia dels treballadors i extreballadors deia que Dianova va fer conviure al centre d'Ambite, a 60 quilòmetres de Madrid, persones drogodependents amb refugiats i immigrants, entre els quals hi havia menors. També deia que l'ONG havia utilitzat immigrants com a mà d'obra per fer reparacions a les instal·lacions. El ministeri ha admès que la subvenció per al programa d'immigració que portaven, i que se'ls va acabar el gener, no se'ls ha prorrogat. Alhora, ha admès que no poden estar contents amb la feina de l'entitat en el cas d'aquest centre i que han tingut desacords.

A Manresa, a l'antiga casa de les germanetes dels pobres del carrer de les Saleses, que gestiona la Fundació Tomàs Canet, Dianova es cuida des del novembre passat i durant mig any de l'acollida de 40 refugiats. El ministeri diu que, com en la resta de centres, hi fa inspeccions –sense concretar-ne la periodicitat– per tenir-ne un control i garantir que els serveis que es donen són els adequats i que els treballadors tenen les qualificacions necessàries. Per ara, afirma que no en té cap queixa.

A l'antiga casa de les germanetes hi van posar calefacció per acollir els refugiats, van pintar i comprar mobiliari per a les habitacions i han separat amb una porta les ales de l'edifici on s'estan amb l'ala ocupada pels interns de tercer grau de Lledoners, que només hi van a dormir i que són casos que estàn a un pas de reinserir-se.