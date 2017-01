El projecte Invulnerables comença a crear el maig a Manresa una llar per a infants pobres

La Casa la Infància de Manresa obrirà les portes d'aquí a un any al convent de Santa Clara, un cop acabin les obres de condicionament de l'espai. L'equipament serà la seu on es coordinarà Invulnerables, el projecte solidari liderat per sor Lucía Caram i que té com a objectiu ajudar famílies manresanes sense recursos i amb fills. Les obres començaran el maig i a part de les obres a l'interior del monestir també s'habilitaran els horts com a pista esportiva. Ahir, precisament, hi va haver una trobada al CaixaForum de Barcelona amb empresaris i directius per presentar el projecte Invulnerables a la qual va assistir el President de la Generalitat, Carles Puigdemont.

L'espai del convent que es convertirà en la Casa de la Infància és el situat al costat de la Fundació Tomàs i Canet, que porta a terme el projecte Mosaic, dedicat a ajudar persones amb problemes de salut mental. «És un espai gran, cedit per la comunitat de religioses, que tindrà dues plantes i servirà per portar-hi a terme les activitats d'Invulnerables. No només hi haurà l'atenció i els serveis als nens, sinó que també podrem treballar amb els pares», explica a Regió7 sor Lucía Caram.

La Casa de la Infància tindrà a la primera planta un espai de servei de guarderia que acollirà infants de 0 a 3 anys. «Una de les tasques més importants és l'atenció als infants per aquest motiu ens centrem en aquesta edat. Però també parem especial atenció als adolescents», explica la religiosa. En aquest sentit, a les instal·lacions també s'hi faran classes i hi haurà més serveis per els joves menors d'edat. «Properament es licitaran les obres, i les previsions passen per començar les tasques de condicionament el maig per poder obrir el gener del 2018», afirma. El projecte Invulnerables està impulsat per sor Lucía Caram a través de la Fundació Rosa Oriol juntament amb l'Obra Social La Caixa, la Generalitat de Catalunya i la Fundació del Futbol Club Barcelona. De fet, l'Obra Social sufraga la totalitat dels costos de les obres. Actualment s'atén 50 famílies de Manresa. «Tothom ha de tenir igualtat d'oportunitats i ha de gaudir dels mateixos serveis bàsics. I aquesta és la finalitat del projecte», afegeix.

En la presentació que es va fer ahir a Barcelona, i en què també es va parlar de la Casa de la Infància, van assistir el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró; el vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació FCB, Jordi Cardoner; els responsables de la Fundació Rosa Oriol, a més de Francesc Iglesies, Secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat. També hi van ser presents un centenar de directius d'empreses i organismes.