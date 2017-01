Xerrada amb eines per gaudir de l'envelliment

Dimecres vinent, dia 25,a les 6 de la tarda, a l'Espai Social Manresa (c. Caritat, 14), la psicòloga Pilar Puig parlarà de «Mantenir-se actiu per poder gaudir de l'envelliment». L'organitza la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa. Puig descobrirà eines per endarrerir l'aparició dels problemes habituals en l'envelliment, com la pèrdua de memòria i les dificultats de concentració.