El bus Manresa-Barcelona tindrà nous horaris aviat, segons la Generalitat

La direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat ha afirmat que l´empresa Hispano Igualadina-Monbús presentarà «en breu» una nova graella horaris del servei d´autobús entre Manresa i Barcelona, després de les múltiples queixes d´usuaris que s´han produït des que es va fer càrrec de la concessió el 17 de desembre.

Després d´una reunió mantinguda entre representants de la direcció general de Transports i l´empresa, la Generalitat ha informat que s´ha traslladat a la companyia la proposta alternativa d´horaris que havia elaborat la plataforma d´usuaris del bus Manresa-Barcelona, que era molt coincident amb la que havia confeccionat la pròpia direcció general.

«Hem passat la proposta de nous horaris i, ara, l´empresa l´estudiarà i aviat hi haurà una nova graella d´horaris», han assegurat fons del departament de Territori.

L´objectiu, tal i com va marcar el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, en la reunió mantinguda a l´Ajuntament de Manresa amb representants dels usuaris i dels ajuntaments per on transcorre la línia (vegeu Regió7 de divendres) és posar fi als perjudicis que els retards, incompliments d'horaris i avaries estan provocant als usuaris de la línia.

L'empresa, receptiva

La Generalitat assegura que l´empresa de transport «s´ha mostrat receptiva», però es mantindrà l´expedient informatiu obert per fer seguiment tant de la problemàtica dels horaris com de les deficiències detectades en el manteniment dels vehicles i la formació dels conductors.

La reunió entre la Generalitat i l´empresa arriba després que el director general de Mobilitat presidís una trobada a l´Ajuntament de Manresa en la què també van participar el subdirector general de Transports; el Servei Territorial de Transports de Barcelona; representants dels ajuntaments de Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat i Abrera; de l´Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU) i representants dels usuaris del servei.

Segons el director general de Transports i Mobilitat, de la trobada amb els ajuntaments implicats i la plataforma d'usuaris s'havia desprès clarament una coincidència de les incidències registrades per la Generalitat i les deficiències que han denunciat els usuaris. "Els fets objectius dels quals en tenim coneixement coincideixen amb les experiències dels usuaris", va assegurar, "així que uns i altres estem parlant del mateix bloc de circumstàncies que han passat durant aquest període de temps".

Expedient informatiu

L'expedient informatiu obert per la Generalitat reparteix en tres blocs les 97 queixes investigades.

El primer bloc fa referència a que no tots els conductors estaven formats en la ruta que havien de cobrir.

El segon bloc fa referència a les incidències que tenen a veure amb el funcionament dels vehicles, per exemple eixuga parabrises que, en algun moment, no han funcionat o portes que no ajusten o no tanquen com cal i que són una incidència mecànica petita però que té un impacte gran sobre la seguretat.

El tercer bloc és el dels horaris que a vegades no s'ajusten amb els que hi ha marcats. Un cop posat en marxa el servei queda palès que s'han d'ajustar perquè no coincideixen amb la realitat.