La Casa Consistorial de Manresa, declarada Bé Cultural d´Interès Nacional

El Govern ha aprovat aquest dilluns declarar Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) la Casa Consistorial de Manresa. L'edifici va ser construït entre 1739 i 1777, en el mateix lloc on hi va haver un incendi provocat per les tropes borbòniques l'agost de 1713, durant la Guerra de Successió. L'any 1892, la casa va ser l'escenari on es va reunir la primera Assemblea de la Unió Catalanista, formada pel consell de representants de diverses associacions catalanistes, que va presentar la declaració de les Bases per a la Constitució Regional Catalana, també anomenades Bases de Manresa. Aquest text contenia disset articles a tenir en compte per a la possible redacció d'una constitució per a un govern propi i exclusiu de Catalunya. Les Bases de Manresa es van presentar com a expressió de la voluntat de recuperar l'autogovern català, 175 anys després de la promulgació del Decret de Nova Planta.

La definició d'un entorn de protecció al voltant de la Casa Consistorial de Manresa s'ha presentat com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus valors històrics i culturals. En concret, la protecció inclou les finques que conformen la plaça Major – per la seva relació amb la façana principal de l'actual Ajuntament de Manresa-, així com les finques situades davant de les façanes laterals (Baixada dels Jueus i carrer del Bisbe), i la finca de la part posterior de l'edifici.

Santa Maria de l'Alba i el pont Vell

Aquest dilluns també s'ha aprovat delimitar l'entorn de protecció de l'església de Santa Maria de l'Alba i del pont Vell, dos equipaments manresans declarats monuments historicoartístics des del juny de 1931 i des del desembre de 1955 respectivament.