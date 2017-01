El Conservatori, un teatre convertit en un búnquer des de la tarda

Qui passegés per Sant Domènec sense tenir ni idea de la moguda que hi havia al Conservatori, segur que va quedar astorat en veure un mosso antiavalots dalt de les escales del costat del teatre, amb un subfusell a les mans, observant tota la plaça.

Puigdemont va arribar a les 9, però la seva visita a Manresa va fer-hi portar des de molt abans tot el desplegament policial que l´acompanya, un operatiu que és més elevat des que s´està al nivell d´alerta 4 antiterrorista. Així, ahir al vespre, tres dotacions dels ARRO dels Mossos, dues de Seguretat Ciutadana i diverses de la Policia Local tenien envoltat el teatre, convertit en un búnquer, al costat de les nombroses furgonetes de TV3. Finalment, la convocatòria d´una concentració de llibertaris contra la visita del President únicament va aplegar deu persones, sense incidents.

A partir de les 8, el públic va començar a arribar al Conservatori, després de passar per una entrada perimetrada amb tanques (que tancaven un espai considerable de Fius i Palà). Rebien del personal de TV3 una bossa amb el sopar (un entrepà, una magdalena i una aigua) i anaven ocupant els seients. «Hem vingut de Moià per poder veure en directe com respon el President», deien la Maria i la Marta. «Fa goig poder ense-nyar el teatre Conservatori a tot el país», comentaven Jordi Fonts i Rosa Balaguer, matrimoni de Súria. Tres quarts d´hora abans de l´inici, el teatre ja era ple.