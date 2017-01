L´exregidor d´Urbanisme critica que el POUM no inclogui moure les estacions de tren

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa no inclou en el document el trasllat de l'estació Manresa Alta dels FGC i de l'estació d'autobusos al costat de la plaça de Prat de la Riba, ni el de l'estació Manresa Baixador uns metres per eliminar el tap del final de l'avinguda de l'Abat Oliva. A canvi, el govern de Manresa de CDC-ERC proposa incloure en el document un pla especial de tot el tema ferroviari que es redactarà a posteriori de l'aprovació provisional del document, prevista per al març vinent, cercant un consens total amb la Generalitat i FGC. Ramon Bacardit, que va ser regidor d'Urbanisme de Manresa en l'anterior mandat, en què CiU (després CDC i ara PDeCAT) va governar en solitari, i que va ser l'encarregat de portar el pla a aprovació inicial, ha criticat aquesta decisió. Creu que suposa "un pas enrere a nivell d'ambició" en el document que ha de dibuixar el desenvolupament urbanístic de la ciutat a quinze anys vista.

Bacardit tem que tot sigui "una estratègia per tornar a les polítiques del tripartit en tema d'urbanisme". Recordem que actualment el responsable d'urbanisme a Manresa és Marc Aloy, d'ERC, partit que va governar a la ciutat durant setze anys amb el PSC i ICV. L'exregidor hi afegeix que "m´agradaria pensar que aquesta situació és fruit d´una gestió tèbia de la regidoria negociant amb Ferrocarrils més que no pas d´una voluntat camuflada per fer desaparèixer la proposta de l´aprovació inicial».

Ha expressat, també, que no entén que en el període de temps que hi ha hagut entre l'aprovació inicial (el març del 2015) i la provisional (al cap de dos anys, si es compleix la previsió que sigui el març vinent) l'Ajuntament no s'hagi dedicat a fer els estudis tècnics necessaris per tal de "convèncer intensament" FGC, principal opositor del projecte, que els dos trasllats eren bons per a la ciutat i també per al tren.