Manresa talla cinc plataners malalts del Passeig

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dilluns els trebals per tallar 5 plataners del primer tram del Passeig. L'operacio causa expectació entre tothhom qui hi passa. Són arbres malalts, segons l'ajuntament, que també comenta que es fa per questions de seguretat. Se'n tallaran sis els pròxims dies, però l'operació es repetirà al llarg dels pròxims dotze anys i n'afectarà 160. Es reposaran per plataners més joves