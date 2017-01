La Policia Local investiga si la banda que trafica amb pisos buits continua activa

Els agents de la Policia Local de Manresa que patrullen al centre històric estan alerta davant l'actuació de la banda que entra en habitatges desocupats i en canvia el pany, amb la finalitat de vendre'n la clau –amb enganys i sense que els propietaris en sàpiguen res– a persones que s'han quedat sense pis i no tenen recursos per llogar-ne un. Els responsables del cos han donat instruccions als agents que patrullen en aquesta àrea de la ciutat perquè facin un seguiment i intentin detectar si se'n produeixen nous casos.

L'actuació de la banda passa desapercebuda als cossos policials perquè en molts casos no hi ha denúncia. De fet, alguns casos han arribat als jutjats de Manresa quan el propietari s'ha adonat que hi ha algú vivint en el seu habitatge i presenta una denúncia per tal de fer fora els okupes, que han pagat a la banda per entrar a viure-hi. Els responsables de la Policia Local reconeixen que la seva actuació és molt limitada si no hi ha denúncies contra el grup que entra en immobles buits.

El personal de l'àrea de Serveis Socials coneix alguns casos de ciutadans atesos en el departament i que han explicat que han entrat a viure en un immoble d'una entitat bancària a canvi de pagar 600 euros per la clau. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra tenen coneixement de pocs casos, però Regió7 n'ha pogut constatar cinc, tot i que els okupes enganyats per la banda asseguren que hi ha més afectats en aquesta zona de Manresa.

Els Serveis Socials i la Policia Local aconsellen als propietaris i a les persones que presumptament han estat enganyades que denunciïn la banda que els ha facilitat l'accés al pis. Tal com va informar aquest diari (vegeu Regió7 del 14 de gener), una banda poc organitzada formada per una dona que la lidera i uns quants col·laboradors entren en habitatges i després busquen persones sense recursos i que necessiten desesperadament un lloc on viure. Amb enganys, els venen la clau de l'habitatge i els hi deixen instal·lar per un únic pagament de 600 euros. La dona que lidera la banda té una llarga trajectòria en delictes d'estafa, amenaces i tràfic de droga, i molts lletrats de la ciutat la coneixen pel seu vincle amb nombrosos delictes a petita escala que han acabat als jutjats.

Es nodreixen de l'extrema necessitat d'algunes persones per trobar un pis on viure i la manca d'oportunitats per aconseguir-ne al mercat de lloguer. Expliquen als clients que el pis és de la seva propietat i que, davant la situació desesperada en què es troben, els cedeixen el pis a canvi d'una quantitat de diners. A vegades diuen, mentint, que són membres de la PAHC i que el pis és d'una entitat bancària, però que faran pressió des de la plataforma per aconseguir un bon lloguer social. El grup està actuant, aproximadament, des de fa mig any. El mètode d'engany sempre és el mateix, tot i que és difícil saber a quantes persones han cobrat a canvi de les claus d'un pis deshabitat.

Dues persones enganyades que han parlat amb aquest diari renuncien a denunciar la dona i els seus col·laboradors per evitar més problemes legals i perquè estan vivint en un pis de forma il·legal. Es tracta de pisos antics del Barri Antic i les Escodines, en un cas sense accés a serveis bàsics com l'aigua i en un avançat estat de deteriorament.