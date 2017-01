La residència Mont Blanc posa al dia l´edifici històric que l´acull

La residència Mont Blanc va iniciar diumenge la commemoració dels 200 anys de l´edifici històric que l´acull amb una mirada al futur, amb la inauguració d´unes instal·lacions més modernes que han de servir per oferir a les persones grans que hi resideixen una atenció més personalitzada. Fa tres anys que al geriàtric manresà s´hi estan executant obres per oferir un nou tipus de servei.

«La remodelació ens permet encaminar l´assistència basada en el model de qualitat centrada en la persona», explicava Joan Estany, president del Patronat de la Fundació IBAM (Institució Benèfica Assistencial Manresana). Amb la tercera fase de les obres s´han modernitzat tots els accessos, s´ha fet pensant especialment en les persones que tenen problemes de mobilitat.

Anteriorment es va fer la sala psicogeriàtrica, la infermeria i la remodelació de la segona planta, on hi ha 29 habitacions amb bany individual. Amb les obres que es van iniciar fa tres anys, la residència ha fet una inversió de 250.000 euros cada any. «Per oferir una atenció més personalitzada i adaptar-nos a l´assistència del segle XXI, hem de fer-hi més obres. L´objectiu és convertir els grans espais comuns en sales per a grups reduïts», explicava Estany. Actualment, a la residència hi ha 90 avis i hi treballen 60 persones.

A l´acte d´inauguració de diumenge va assistir l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich. En els parlaments de Junyent i Estany es va fer referència a la història de l´equipament. Amb l´acte de diumenge es va donar el tret de sortida a un any en què es commemorarà els 200 anys de l´edifici. De moment hi ha prevista la presentació d´un llibre que fa un repàs de la història de l´equipament, que es va convertir en un geriàtric fa 32 anys després de ser un convent de les germanes de Maria Reparadora.